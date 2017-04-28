Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО

Ратификации соглашения о членстве в НАТО поддержали законодатели 46 голосами. Депутаты от оппозиции бойкотировали заседания парламента, в который входят 81 депутат.

Как отмечается, несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед парламентом перед началом сессии. Они выкрикивали “предатели” и “воры” во время того, как депутаты от коалиции прибывали на заседание. В частности, протестующие развернули баннер “НАТО — убийца, ваши руки в крови!”.

Черногория надеется стать полноправным членом альянса в начале июня.

Как сообщал УНН, 29 марта сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.