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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО

Ратификации соглашения о членстве в НАТО поддержали законодатели 46 голосами. Депутаты от оппозиции бойкотировали заседания парламента, в который входят 81 депутат.

Как отмечается, несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед парламентом перед началом сессии. Они выкрикивали “предатели” и “воры” во время того, как депутаты от коалиции прибывали на заседание. В частности, протестующие развернули баннер “НАТО — убийца, ваши руки в крови!”.

Черногория надеется стать полноправным членом альянса в начале июня.

Как сообщал УНН, 29 марта сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.

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