Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламент Черногории ратифицировал соглашение о членстве в НАТО, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Ратификации соглашения о членстве в НАТО поддержали законодатели 46 голосами. Депутаты от оппозиции бойкотировали заседания парламента, в который входят 81 депутат.
Как отмечается, несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед парламентом перед началом сессии. Они выкрикивали “предатели” и “воры” во время того, как депутаты от коалиции прибывали на заседание. В частности, протестующие развернули баннер “НАТО — убийца, ваши руки в крови!”.
Черногория надеется стать полноправным членом альянса в начале июня.
Как сообщал УНН, 29 марта сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.