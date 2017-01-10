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Парламент Бельгії розгляне резолюцію з вимогою скасування санкцій ЄС проти РФ

Парламент Бельгії розгляне резолюцію з вимогою скасування санкцій ЄС проти РФ

Київ • УНН

 • 7293 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Комісія зі зовнішніх справ парламенту Бельгії розгляне проект резолюції з вимогою скасування санкцій ЄС проти Росії. Про це ТАСС повідомив автор тексту резолюції, депутат Палати представників бельгійського парламенту Альдо Каркасі, передає УНН.

“Мета резолюції — уповноважити уряд Бельгії виступити в Раді ЄС за скасування європейських санкцій проти Росії, через які страждають бельгійські аграрії. 10 січня відбудуться слухання за цією резолюцією Комісії із зовнішніх справ Палати представників”, — заявив він.

“Якщо в 2013 році, до санкцій, торговий оборот між Росією і Бельгією становив €15,1 млрд, то сьогодні він впав на 23% і становить €11,4 млрд. За найоптимістичнішими даними, бельгійський аграрний сектор скоротився на 5% в результаті санкцій. Ці цифри фігурують і в проекті резолюції”, — зазначив парламентарій.

 

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