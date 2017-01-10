Парламент Бельгії розгляне резолюцію з вимогою скасування санкцій ЄС проти РФ

“Мета резолюції — уповноважити уряд Бельгії виступити в Раді ЄС за скасування європейських санкцій проти Росії, через які страждають бельгійські аграрії. 10 січня відбудуться слухання за цією резолюцією Комісії із зовнішніх справ Палати представників”, — заявив він.

“Якщо в 2013 році, до санкцій, торговий оборот між Росією і Бельгією становив €15,1 млрд, то сьогодні він впав на 23% і становить €11,4 млрд. За найоптимістичнішими даними, бельгійський аграрний сектор скоротився на 5% в результаті санкцій. Ці цифри фігурують і в проекті резолюції”, — зазначив парламентарій.