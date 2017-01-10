Парламент Бельгии рассмотрит резолюцию с требованием отмены санкций ЕС против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Комиссия по внешним делам парламента Бельгии рассмотрит проект резолюции с требованием отмены санкций ЕС против России. Об этом ТАСС сообщил автор текста резолюции, депутат Палаты представителей бельгийского парламента Альдо каркас, передает УНН.
"Цель резолюции - уполномочить правительство Бельгии выступить в Совете ЕС за отмену европейских санкций против России, из-за которых страдают бельгийские аграрии. 10 января состоятся слушания по этой резолюции Комиссии по внешним делам Палаты представителей ", - заявил он.
"Если в 2013 году, санкции, торговый оборот между Россией и Бельгией составил € 15,1 млрд то сегодня он упал на 23% и составляет € 11,4 млорд. По самым оптимистичным данным, бельгийский аграрный сектор сократился на 5% в результате санкций. Эти цифры фигурируют и в проекте резолюции ", - отметил парламентарий.