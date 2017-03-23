Парк відпочинку та чотири сквери з'являться в Києві

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За ініціативи місцевих мешканців Київрада надала статус скверу чотирьом земельним ділянкам. Окрім того, статус парку здобула територія на проспекті Правди біля озера Синє у Подільському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Так, статус скверу надано земельним ділянкам:

між житловими будинками на Харківському шосе, 9-13 (перед будинком № 11) із назвою “ім. Володимира Сосюри” в Дніпровському районі;
біля будинку на вул. Євгенія Харченка, 41 у Дарницькому районі;
на просп. Володимира Маяковського між будинками № 20 та № 22-А в Деснянському районі;
на вул. Лариси Руденко, 1/4 у Дарницькому районі.

Як наголошено у відповідних рішеннях Київради, наразі в столиці кількість зелених зон, насаджень, озеленених територій загального користування постійно зменшується внаслідок незаконного будівництва, неналежного виконання правил благоустрою територій, самовільного розміщення малих архітектурних форм і незаконних автомобільних стоянок. Статус скверу унеможливлює захоплення названих територій малими архітектурними формами. Профільні структури столичної влади зобов᾽язані провести належні організаційно-правові заходи щодо оформлення права користування земельними ділянками та забезпечити на них благоустрій.

Як повідомляв УНН, громадський транспорт у Києві може обзавестися алкозамками.

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