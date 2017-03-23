Парк отдыха и четыре сквера появятся в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По инициативе местных жителей Киевсовет предоставил статус сквера четырем земельным участкам. Кроме того, статус парка получила территория на проспекте Правды возле озера Синее в Подольском районе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
Так, статус сквера предоставлен земельным участкам:
между жилыми домами на Харьковском шоссе, 9-13 (перед домом № 11) под названием "им. Владимира Сосюры" в Днепровском районе;
возле дома на ул. Евгения Харченко, 41 в Дарницком районе;
на просп. Владимира Маяковского между домами № 20 и № 22-А в Деснянском районе;
на ул. Ларисы Руденко, 1/4 в Дарницком районе.
Как отмечается в соответствующих решениях Киевсовета, сейчас в столице количество зеленых зон, насаждений, озелененных территорий общего пользования постоянно уменьшается вследствие незаконного строительства, ненадлежащего исполнения правил благоустройства территорий, самовольного размещения малых архитектурных форм и незаконных автомобильных стоянок. Статус сквера исключает захват названных территорий малыми архитектурными формами. Профильные структуры столичной власти обязаны провести соответствующие организационно-правовые мероприятия по оформлению права пользования земельными участками и обеспечить на них благоустройство.
Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве может обзавестись алкозамками.