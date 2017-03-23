Парк отдыха и четыре сквера появятся в Киеве

Так, статус сквера предоставлен земельным участкам:

между жилыми домами на Харьковском шоссе, 9-13 (перед домом № 11) под названием "им. Владимира Сосюры" в Днепровском районе;

возле дома на ул. Евгения Харченко, 41 в Дарницком районе;

на просп. Владимира Маяковского между домами № 20 и № 22-А в Деснянском районе;

на ул. Ларисы Руденко, 1/4 в Дарницком районе.

Как отмечается в соответствующих решениях Киевсовета, сейчас в столице количество зеленых зон, насаждений, озелененных территорий общего пользования постоянно уменьшается вследствие незаконного строительства, ненадлежащего исполнения правил благоустройства территорий, самовольного размещения малых архитектурных форм и незаконных автомобильных стоянок. Статус сквера исключает захват названных территорий малыми архитектурными формами. Профильные структуры столичной власти обязаны провести соответствующие организационно-правовые мероприятия по оформлению права пользования земельными участками и обеспечить на них благоустройство.

Как сообщал УНН, общественный транспорт в Киеве может обзавестись алкозамками.