"Паризькому терористу" Абдесламу присудили 20 років за гратами

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Суд у Брюсселі засудив єдиного вцілілого підозрюваного в паризьких терактах 2015 року і у стрілянині в поліцейських під час спроби уникнути арешту в Бельгії в березні 2016 року Салаха Абдеслама до 20 років ув'язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.