"Паризькому терористу" Абдесламу присудили 20 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Суд у Брюсселі засудив єдиного вцілілого підозрюваного в паризьких терактах 2015 року і у стрілянині в поліцейських під час спроби уникнути арешту в Бельгії в березні 2016 року Салаха Абдеслама до 20 років ув'язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Підозрюваного у паризьких терактах Абдеслама засуджено до 20 років позбавлення волі", - цитує видання вирок суду.
Як зазначає AP, суд, оголошуючи свій вердикт, зазначив, що небезпека, яку становить Салах Абдеслам, "залишається незмінною". Також суд вказав, що у справі, яка розглядається, "терористичний характер їх дій було встановлено".
Абдеслам постав перед судом разом із Суфіаном Аярі за інцидент зі стріляниною. Це сталося через чотири місяці після паризьких терактів, в результаті яких загинуло 130 осіб.