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"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Суд в Брюсселе приговорил единственного выжившего подозреваемого в парижских терактах 2015 года и в стрельбе в полицейских при попытке избежать ареста в Бельгии в марте 2016 года Салаха Абдеслама до 20 лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам за решеткой

"Подозреваемый в парижских терактах Абдеслам приговорен к 20 годам лишения свободы", - цитирует издание приговор суда.

Как отмечает AP, суд, объявляя свой вердикт, отметил, что опасность, которую представляет Салах Абдеслам, "остается неизменной". Также суд указал, что в деле, которое рассматривается, "террористический характер их действий был установлен".

Абдеслам предстал перед судом вместе с Суфианом Айари за инцидент со стрельбой. Это произошло через четыре месяца после парижских терактов, в результате которых погибли 130 человек.

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