"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам за решеткой

"Подозреваемый в парижских терактах Абдеслам приговорен к 20 годам лишения свободы", - цитирует издание приговор суда.

Как отмечает AP, суд, объявляя свой вердикт, отметил, что опасность, которую представляет Салах Абдеслам, "остается неизменной". Также суд указал, что в деле, которое рассматривается, "террористический характер их действий был установлен".

Абдеслам предстал перед судом вместе с Суфианом Айари за инцидент со стрельбой. Это произошло через четыре месяца после парижских терактов, в результате которых погибли 130 человек.