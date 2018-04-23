"Парижского террориста" Абдеслама приговорили к 20 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Суд в Брюсселе приговорил единственного выжившего подозреваемого в парижских терактах 2015 года и в стрельбе в полицейских при попытке избежать ареста в Бельгии в марте 2016 года Салаха Абдеслама до 20 лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"Подозреваемый в парижских терактах Абдеслам приговорен к 20 годам лишения свободы", - цитирует издание приговор суда.
Как отмечает AP, суд, объявляя свой вердикт, отметил, что опасность, которую представляет Салах Абдеслам, "остается неизменной". Также суд указал, что в деле, которое рассматривается, "террористический характер их действий был установлен".
Абдеслам предстал перед судом вместе с Суфианом Айари за инцидент со стрельбой. Это произошло через четыре месяца после парижских терактов, в результате которых погибли 130 человек.