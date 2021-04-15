Париж підтвердив участь Меркель у переговорах Зеленського і Макрона - ЗМІ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Офіційний Париж підтвердив участь Канцлера ФРН Ангели Меркель під час зустрічі президентів України та Франції. Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерело в Єлисейському палаці, однією з тем стане обговорення відносин з Росією, передає УНН.

Цитата

"Президент Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці, і вони поспілкуються з пані Меркель, яка приєднається до них по відеозв'язку", - наводить агентство слова джерела.

Контекст

Володимир Зеленський планує відвідати Париж 16 квітня і обговорити Еммануелем Макроном ситуацію на Донбасі. Як передає KyivPost з посиланням на посла Франції в Києві Етьєна де Понсена, дві найважливіші теми їхньої бесіди - нарощування російської військової міці поблизу східного кордону України і статус реформ, особливо в частині створення незалежної і такої, що заслуговує довіри судової системи. Дипломат зазначив, що Франція стурбована діями Росії. За його словами, російське підкріплення на кордоні з Україною значно відрізняється від того, що доводилося бачити в попередні роки.

10 квітня Зеленський відправився до Туреччини. Там він провів переговори з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. Лідери обговорили турецько-українські відносини, рівень стратегічного партнерства та заходи щодо поглиблення двостороннього співробітництва.

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