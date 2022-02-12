Париж каже, Путін у розмові з Макроном не сказав "нічого, що вказує на підготовку до вторгнення в Україну"

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"Ми не бачимо в словах президента Путіна жодних вказівок на те, що він має намір перейти у наступ. Тим не менш, ми надзвичайно пильні та уважно стежимо за російською (військовою) позицією, щоб уникнути найгіршого", - сказав представник офісу французького президента журналістам після майже 90-хвилинної телефонної розмови Макрона та Путіна.

Однак Франція тепер рекомендує французьким громадянам уникати поїздок в Україну, сказав чиновник.

Деталі

В офіційному пресрелізі за підсумками переговорів Єлисейський палац зазначив, що телефонні переговори Макрона і Путіна "дозволили продовжити переговори глав двох держав, що відбулися у Москві в понеділок, 7 лютого". "Президенти двох країн обговорили шляхи руху вперед щодо імплементації Мінських домовленостей, а також продовжили обговорення умов безпеки та стабільності в Європі. Обидва висловили бажання продовжити діалог за цими двома пунктами. Президент республіки передав своєму співрозмовнику занепокоєння своїх європейських партнерів і союзників. Він сказав президенту Путіну, що щирий діалог не сумісний з ескалацією", - зазначили у палаці.

Кремль у пресрелізі наголосив, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. "... пройшов поглиблений обмін думками з питань" вимог РФ щодо "довгострокових юридичних гарантій безпеки" та щодо України, "у тому числі з урахуванням розмов Еммануеля Макрона з керівництвом України, США та низки європейських країн".

Путін, як вказано, знову поскаржився на "відсутність змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи". У розмові також згадувалося про виконання Мінських угод і те, що у Кремлі назвали "безрезультатним раундом проведених 10 лютого у Берліні консультацій політичних радників лідерів держав "нормандського формату".

У Кремлі також вказали як тему обговорення те, що назвали "провокаційними спекуляціями" про "нібито плановане російське вторгнення в Україну".

Там додали, що погодилися "й надалі тримати згадані питання у полі зору російсько-французького діалогу на найвищому рівні".

Доповнення

Президент Франції Макрон та Путін провели телефонну розмову, вона тривала понад півтори години.

У понеділок Макрон їздив до Москви на переговори з Путіним. У вівторок був у Києві.

У Єлисейському палаці вказали, що цей дипломатичний тур досяг своєї “мети”, дозволивши “просунутися вперед” та знизити напруженість у відносинах між Росією та Україною. Але занепокоєння посилилося наприкінці тижня, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.