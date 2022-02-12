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Париж говорит, Путин в разговоре с Макроном не сказал "ничего, что указывает на подготовку к вторжению в Украину"

Киев • УНН

 • 36724 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу президент РФ Владимир Путин не сказал ничего, что указывает на его подготовку к вторжению в Украину, сообщил представитель офиса французского президента, о чем пишет The Guardian, информирует УНН.

Цитата:

"Мы не видим в словах президента Путина никаких указаний на то, что он намерен перейти в наступление. Тем не менее, мы очень бдительны и внимательно следим за российской (военной) позицией, чтобы избежать худшего", - сказал представитель офиса французского президента журналистам после почти 90-минутного телефонного разговора Макрона и Путина.

Однако Франция теперь рекомендует французским гражданам избегать поездок в Украину, сказал чиновник.

Детали

В официальном пресс-релизе по итогам переговоров Елисейский дворец отметил, что телефонные переговоры Макрона и Путина "разрешили продолжить переговоры глав двух государств, что состоялись в Москве в понедельник, 7 февраля". "Президенты двух стран обсудили пути движения вперед по имплементации Минских договоренностей, а также продолжили обсуждение условий безопасности и стабильности в Европе. Оба выразили желание продолжить диалог по этим двум пунктам. Президент республики передал своему собеседнику беспокойство своих европейских партнеров и союзников. Он сказал президенту Путину, что искренний диалог не совместим с эскалацией", - отметили во дворце.

Кремль в пресс-релизе подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. "...прошел углубленный обмен мнениями по вопросам" требований РФ о "долгосрочных юридических гарантиях безопасности" и в отношении Украины "в том числе с учетом разговоров Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских стран".

Путин, как указано, вновь пожаловался на "отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы". В разговоре также упоминалось о выполнении Минских соглашений и о том, что в Кремле назвали "безрезультатным раундом проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата".

В Кремле также указали как тему обсуждения то, что назвали "провокационными спекуляциями" о "якобы планируемом российском вторжении в Украину".

Там добавили, что условлено "и впредь держать упомянутые вопросы в поле зрения русско-французского диалога на самом высоком уровне".

Дополнение

Президент Франции Макрон и Путин провели телефонный разговор, он длился более полутора часов.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей “цели”, позволив “продвинуться вперед” и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

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