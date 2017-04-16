Парашутист з Угорщини незаконно перетнув держкордон України

“Під час патрулювання прикордонний наряд побачив парашутиста, який приземлився неподалік від кордону. Чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, затримали. Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом та не зміг впоратись з сильним поривом вітру”, — йдеться у повідомленні.

Після фільтраційних заходів парашутиста передали представникам прикордонної поліції Угорщини.

Нагадаємо, 15 квітня прикордонники затримали дві автівки з контрабандними цигарками.