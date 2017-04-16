Парашутист з Угорщини незаконно перетнув держкордон України
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Учора, 15 квітня, на Закарпатті прикордонники відділу “Горонглаб” затримали парашутиста, який незаконно перетнув українсько-угорський кордон, повідомили УНН у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
“Під час патрулювання прикордонний наряд побачив парашутиста, який приземлився неподалік від кордону. Чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, затримали. Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом та не зміг впоратись з сильним поривом вітру”, — йдеться у повідомленні.
Після фільтраційних заходів парашутиста передали представникам прикордонної поліції Угорщини.
Нагадаємо, 15 квітня прикордонники затримали дві автівки з контрабандними цигарками.