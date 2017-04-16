Парашютист из Венгрии незаконно пересек госграницу Украины

“Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился недалеко от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали. Иностранец объяснил, что не собирался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра ”, - говорится в сообщении.

После фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.

Напомним, 15 апреля пограничники задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами.