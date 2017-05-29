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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30216 перегляди

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Парашутист ВМС США загинув під час стрибка над річкою Гудзон

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Член елітної військово-морської парашутної команди під назвою «Leap Frogs» загинув при виконанні демонстраційного стрибка в районі американського міста Джерсі-Сіті, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Парашутист ВМС США загинув під час стрибка над річкою Гудзон

Відзначається, що з невідомих причин парашут військовослужбовця не розкрився, після чого він впав у води річки Гудзон.

Відразу після інциденту військовий був доставлений в лікарню, де лікарі констатували його смерть.

В даний час проводиться розслідування інциденту.

У травні російська туристка Анастасія Захарова загинула під час стрибку з парашутом в курортному турецькому місті Фетхіє.

Як раніше повідомляв УНН, 15 квітня, на Закарпатті прикордонники відділу “Горонглаб” затримали парашутиста, який незаконно перетнув українсько-угорський кордон

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