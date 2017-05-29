Парашютист ВМС США погиб во время прыжка над рекой Гудзон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Член элитной военно-морской парашютной команды под названием «Leap Frogs» погиб при выполнении демонстрационного прыжка в районе американского города Джерси-Сити, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что по неизвестным причинам парашют военнослужащего не раскрылся, после чего он упал в воды реки Гудзон.
Сразу после инцидента военный был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
В мае российская туристка Анастасия Захарова погибла при прыжке с парашютом в курортном турецком городе Фетхие.
Как ранее сообщал УНН, 15 апреля, на Закарпатье пограничники отдела "Горонглаб" задержали парашютиста, который незаконно пересек украинскую-венгерскую границу.