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Паралімпіада-2020: Єлизавета Мерешко виборює для України ще одну медаль Ігор

Паралімпіада-2020: Єлизавета Мерешко виборює для України ще одну медаль Ігор

Київ • УНН

 • 19023 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Україна здобула першу медаль у другий день Паралімпійських Ігор у Токіо. 29-річна плавчиня Єлизавета Мерешко здобула “срібло” у запливі 200 метрів комплексним стилем (клас — S6), пише УНН.

Мерешко вдруге поспіль виходила у басейн для виступу у фіналі. У перший змагальний день українка здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Деталі

Перед фіналом Мерешко змагалася у кваліфікації разом із ще двома українками — бронзовою призеркою Токіо-2020 Анною Гонтар, а також Анастасією Завалій. Вийти у фінал змогла лише Мерешко, їй це вдалося з новим світовим паралімпійським рекордом — дистанцію українська спортсменка подолала за 2:56.90 хвилин.

Головною суперницею Мерешко у фіналі була американка Елізабет Маркс. Саме ці дві плавчині були єдиними, хто випливав з часу 3:00.00 хвилин у кваліфікації.

Перші 50 метрів батерфляєм Мерешко програла Маркс, а уже на спині її випередила, хоча поступилася німкені Шотт. На заключні 50 метрів Мерешко йшла третьою. І хоча на фініші випередила німкеню Шотт, поступилася британці Мейсі Саммерз-Ньютон, побивши світовий рекорд Мерешко.

Доповнення

Для України це вже 9 медаль на XVI Паралімпійських іграх у Токіо.

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