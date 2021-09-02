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Паралімпіада-2020: у збірної України вже 84 медалі на Іграх у Токіо

Паралімпіада-2020: у збірної України вже 84 медалі на Іграх у Токіо

Київ • УНН

 • 20069 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Українські параатлети вже вибороли 84 медалі на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо, пише УНН.

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (84) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 163 медалі.

Настільний теніс

На Паралімпійських іграх-2020 визначилися чемпіони в командних змаганнях з настільного тенісу серед чоловіків у восьмому класі. Україна боролася за “золото” з Китаєм. Дует Віктора Дідуха та Максима Ніколенка програв у фіналі парі Чжао Шуай і Пен Вейнань з рахунком 0:2 та виграли “срібло”.

У фіналі українці почали з поразки проти Китаю в парному матчі: дует поступився всуху — 0:3 (7:11, 8:11, 8:11).

Далі тенісисти мали зіграти один або два одиночні матчі, залежно від результату. Віктор Дідух удруге за Паралімпіаду вийшов проти дворазового паралімпійського чемпіона Чжао Шуая. В особистих змаганнях Віктор поступився йому в “золотому” матчі з рахунком 1:3.

У командному матчі Дідух повів, вирвавши перший сет 13:11, але далі не зміг зрівняти та поступився з таким же рахунком — 1:3, що дозволило Китаю достроково завоювати титул.

Плавання

На дистанції 50-метрівки на спині срібну нагороду здобув плавець Антон Коль (клас — S1).

У фіналі 50-метрівки на спині Коль був одним із претендентів на нагороди. За часом у кваліфікації він поступався ізраїльтянину Іяду Шалабі, а також мав боротися за медаль з італійцем Франческо Беттеллою.

Випередити Шалабі на 50-метрівці Коль не зміг. Але “срібло” у боротьбі з Беттеллою виборов.

Також пройшов фінал у дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S3. За медалі змагалися українці Денис Остапченко та Сергій Паламарчук.

У підсумку 20-річний Остапченко, для якого ці Ігри дебютні в кар’єрі, приніс Україні “бронзу”. У кваліфікації до фіналу вільним стилем Денис показав другий результат із часом 46.73. Паламарчук був шостим із 48.17.

У фіналі Остапченко покращив час до 45.95, але цього результату вистачило на третю позицію. Паламарчук фінішував шостим також із кращим часом — 47.61.

Легка атлетика

Срібну нагороду у бігу на 100 метрів здобула Оксана Ботурчук (клас — T12).

У фіналі 100-метрівки змагалися чотири спортсменки — окрім Ботурчук, на трек вийшли кубинка Омара Дуранд Еліас, китаянка Янфен Ліан та представниця Домініканської республіки Дарленіс де ла Круз Северіно. Таким чином, для медалі українка мала випередити хоча б одну суперницю.

Оксані Ботурчук вдалося вдруге поспіль виграти “срібло” у Токіо. Причому на фініші вона показала найкращий результат у сезоні — 12.03 секунди. “Золото” у кубинки Омари Дуранд Еліас.

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