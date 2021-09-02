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Актуальное
Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 84 медали на Играх в Токио

Паралимпиада-2020: у сборной Украины уже 84 медали на Играх в Токио

Киев  •  УНН

 • 20065 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинские параатлеты уже завоевали 84 медали на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, пишет УНН.

Отметим, что Украина и далее идет 4-й по количеству медалей (84) и смогла вернуть себе 5-ю позицию общем рейтинге. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 163 медали.

Настольный теннис

На Паралимпийских играх-2020 определились чемпионы в командных соревнованиях по настольному теннису среди мужчин в восьмом классе. Украина боролась за “золото” с Китаем. Дуэт Виктора Дидуха и Максима Николенко проиграл в финале паре Чжао Шуай и Пэн Вэйнань со счетом 0:2 и выиграли “серебро”.

В финале украинцы начали с поражения против Китая в парном матче: дуэт уступил всухую — 0:3 (7:11, 8:11, 8:11).

Далее теннисисты должны были сыграть один или два одиночных матча, в зависимости от результата. Виктор Дидух во второй раз за Паралимпиаду вышел против двукратного паралимпийского чемпиона Чжао Шуая. В личных соревнованиях Виктор уступил ему в “золотом” матче со счетом 1:3.

В командном матче Дидух повел, вырвав первый сет 13:11, но дальше не смог сравнять и уступил с таким же счетом — 1:3, что позволило Китаю досрочно завоевать титул.

Плавание

На дистанции 50-метровки на спине серебряную награду получил пловец Антон Коль (класс — S1).

В финале 50-метровки на спине Коль был одним из претендентов на награды. По времени в квалификации он уступал израильтянину Ияду Шалаби, а также должен был бороться за медаль с итальянцем Франческо Беттеллой.

Опередить Шалаби на 50-метровке Коль не смог. Но “серебро” в борьбе с Беттеллой выборол.

Также прошел финал в дистанции 50 метров вольным стилем в классе S3. За медали боролись украинцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук.

В итоге 20-летний Остапченко, для которого эти Игры дебютные в карьере, принес Украине “бронзу”. В квалификации к финалу свободным стилем Денис показал второй результат со временем 46.73. Паламарчук был шестым с 48.17.

В финале Остапченко улучшил время до 45.95, но этого результата хватило на третью позицию. Паламарчук финишировал шестым также с лучшим временем — 47.61.

Легкая атлетика

Серебряную награду в беге на 100 метров завоевала Оксана Ботурчук (класс — T12).

В финале 100-метровки соревновались четыре спортсменки — кроме Ботурчук, на трек вышли кубинка Омара Дуранд Элиас, китаянка Янфен Лиан и представительница Доминиканской республики Дарленис де ла Круз Северино. Таким образом, для медали украинка должна опередить хотя бы одну соперницу.

Оксане Ботурчук удалось второй раз подряд выиграть “серебро” в Токио. Причем на финише она показала лучший результат в сезоне — 12.03 секунды. “Золото” в кубинки Омары Дуранд Элиас.

Украинские Национальные Новости

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