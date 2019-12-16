Пара з Австралії перебрала 30 тонн сміття, щоб знайти свої діамантові обручки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Австралії пара викинула разом зі сміттям свої обручки з діамантами і поїхала шукати їх до сміттєзвалища - серед 30 тонн сміття. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Австралійська пара викинула свої діамантові обручки разом зі сміттям. Вони пройшли через гори сміття, щоб їх знайти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пара ремонтувала свій будинок у Мельбурні і привезла своє сміття у центр збору відходів, після чого поїхала додому. Потім вони зрозуміли, що випадково викинули маленьку шкатулку з обручками.
"Вони зателефонували до центру збору відходів, але той вже зачинявся і їм сказали прийти наступного дня. О 4 ранку, після безсонної ночі, вони поїхали за вантажівкою, що була наповнена сміттям, до сміттєзвалища і проїхали через купу сміття. Однак, працівники звалища та працівники міської ради відкрили вантажівку, що містила 30 тонн сміття – картонних коробок, зламаних меблів, бруду та сміття, і нарешті – знайшли рожевий пакет для сміття, в якому була скринька з обручками", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада назвала це "різдвяним дивом".
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