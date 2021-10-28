Папа Римський зробив третє щеплення від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Ватикані почалася ревакцинація від COVID-19. У зв'язку з чим Папа Римський Франциск отримав трєте щеплення від коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Digi24.ro.
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“У другій половині жовтня Управління охорони здоров’я та гігієни Ватикану розпочало введення третьої дози вакцини від коронавірусу, віддаючи перевагу людям старше 60 років і вразливим людям”, — сказав речник Ватикану Маттео Бруні.
Деталі
Повідомляється, що разом з Папою Франциском був вакцинований третьою дозою почесний Папа Бенедикт XVI, якому 94 роки. 3 лютого Бруні підтвердив, що Папа Франциск отримав другу дозу вакцини проти COVID-19 через три тижні після отримання першої дози.
Доповнення
У січні цього року Папа Франциск вакцинувався проти COVID-19 препаратом від Pfizer. Повідомляли, що після того, як у Ватикан надійшли перші дози вакцини від Pfizer і BioNTech, 84-річний голова Католицької церкви був одним із перших, кому зробили щеплення.