Папа Римський зробив третє щеплення від COVID-19

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“У другій половині жовтня Управління охорони здоров’я та гігієни Ватикану розпочало введення третьої дози вакцини від коронавірусу, віддаючи перевагу людям старше 60 років і вразливим людям”, — сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

Деталі

Повідомляється, що разом з Папою Франциском був вакцинований третьою дозою почесний Папа Бенедикт XVI, якому 94 роки. 3 лютого Бруні підтвердив, що Папа Франциск отримав другу дозу вакцини проти COVID-19 через три тижні після отримання першої дози.

Доповнення

У січні цього року Папа Франциск вакцинувався проти COVID-19 препаратом від Pfizer. Повідомляли, що після того, як у Ватикан надійшли перші дози вакцини від Pfizer і BioNTech, 84-річний голова Католицької церкви був одним із перших, кому зробили щеплення.