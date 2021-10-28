Папа Римский сделал третью прививку от COVID-19

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“Во второй половине октября Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало введение третьей дозы вакцины от коронавируса, предпочитая людей старше 60 лет и уязвимых людей”, — сказал представитель Ватикана Маттео Бруни.

Детали

Сообщается, что вместе с Папой Франциском был вакцинирован третьей дозой почётный Папа Бенедикт XVI, которому 94 года. 3 февраля Бруни подтвердил, что Папа Франциск получил вторую дозу вакцины против COVID-19 спустя три недели после получения первой дозы.

Дополнение

В январе этого года Папа Франциск вакцинировался против COVID-19 препаратом от Pfizer. Сообщалось, что после того, как в Ватикан поступили первые дозы вакцины от Pfizer и BioNTech, 84-летний глава Католической церкви был одним из первых, кому сделали прививку.