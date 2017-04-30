Папа Римський закликав врегулювати кризу між США та КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Папа Римський Франциск закликав до міжнародного посередництва, щоби послабити зростання напруженості між США та Північною Кореєю через ядерну активність Пхеньяну, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що Папа Франциск припустив, що, наприклад, Норвегія "завжди рада допомогти".
Він наголосив, що ситуація стала "надто гарячою", і сказав, що вихід варто шукати у переговорах та дипломатичних рішеннях.
Папа Франциск додав, що криза може перетворитися на руйнівну війну, у якій буде знищена "значна частина людства".
Як повідомляв УНН, КНДР провела запуск балістичної ракети в районі провінції Пхьонам-Намдо, випробування пройшли невдало.