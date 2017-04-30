Папа Римский призвал урегулировать кризис между США и КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Папа Римский Франциск призвал к международному посредничеству, чтобы ослабить рост напряженности между США и Северной Кореей из-за ядерной активности Пхеньяна, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что Папа Франциск предположил, что, например, Норвегия "всегда рада помочь".
Он отметил, что ситуация стала "слишком горячей", и сказал, что выход следует искать в переговорах и дипломатических решениях.
Папа Франциск добавил, что кризис может превратиться в разрушительную войну, в которой будет уничтожена "значительная часть человечества".
Как сообщал УНН, КНДР произвела запуск баллистической ракеты в районе провинции Пхьонам-Намдо, испытания прошли неудачно.