Папа Римский призвал урегулировать кризис между США и КНДР

Отмечается, что Папа Франциск предположил, что, например, Норвегия "всегда рада помочь".

Он отметил, что ситуация стала "слишком горячей", и сказал, что выход следует искать в переговорах и дипломатических решениях.

Папа Франциск добавил, что кризис может превратиться в разрушительную войну, в которой будет уничтожена "значительная часть человечества".

Как сообщал УНН, КНДР произвела запуск баллистической ракеты в районе провинции Пхьонам-Намдо, испытания прошли неудачно.