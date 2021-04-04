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Папа Римський закликав у Великдень до припинення гонки озброєнь і примирення в Україні та Сирії

Київ • УНН

 • 15137 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Папа Римський Франциск закликав повернути мир на Землю і припинити конфлікти, особливо підкресливши зіткнення в Україні, в Нагірному Карабасі і в Сирії. Понтифік зазначив, що світ переживає лиха через пандемію коронавірусу, і війна тільки множить людські страждання. Франциск назвав "обурливим" поточний стан світу і почав благати про повернення всіх, хто став заручниками війни, до своїх рідних і близьким. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Деталі

"Занадто багато насильства зберігається в світі! Господи, ти - наш світ, допоможи перемогти менталітет війни. Дозволь тим, хто став бранцями цих конфліктів, особливо на сході України і в Нагірному Карабасі, повернутися живими і здоровими і до своїх родин... Христос, дай світ кохання змученій Сирії, де мільйони людей живуть у нелюдських умовах", - сказав Франциск в своєму пасхальному зверненні.

Понтифік підкреслив, що світ досі не оговтався від коронавірусної пандемії, через яку загострилися економічні і соціальні кризи в багатьох країнах.

"Це справді обурливо, що навіть зараз не припиняються військові конфлікти, а військові арсенали тільки нарощуються", - додав він.

У деяких зонах конфлікту, наприклад, в Лівії, намічається повернення до мирного життя, вказав Франциск, а в деяких зіткнення тільки починаються, як в М'янмі. Глава католицької церкви закликав припинити війни в світі і помолився за їхнє мирне вирішення.

Також понтифік закликав людей не втрачати надії на швидке припинення пандемії і повернення до нормального життя.
"Надія для всіх молодих, хто змушений на довгий час відмовитися від відвідування навчальних закладів та спілкування з друзями. Нам всім потрібні реальні відносини з іншими людьми, а не віртуальні, особливо у віці, коли формується особистість", - зазначив він.

Доповнення

Католики у 2021 році відзначають Великдень 4 квітня (православні - 2 травня). Понтифік виступав в соборі Святого Петра у Ватикані. Через діючі обмежувальні заходи присутність віруючих на площі було неможливою, в пасхальній службі брали участь близько 200 осіб.

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