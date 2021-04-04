Папа Римський закликав у Великдень до припинення гонки озброєнь і примирення в Україні та Сирії

Деталі

"Занадто багато насильства зберігається в світі! Господи, ти - наш світ, допоможи перемогти менталітет війни. Дозволь тим, хто став бранцями цих конфліктів, особливо на сході України і в Нагірному Карабасі, повернутися живими і здоровими і до своїх родин... Христос, дай світ кохання змученій Сирії, де мільйони людей живуть у нелюдських умовах", - сказав Франциск в своєму пасхальному зверненні.

Понтифік підкреслив, що світ досі не оговтався від коронавірусної пандемії, через яку загострилися економічні і соціальні кризи в багатьох країнах.

"Це справді обурливо, що навіть зараз не припиняються військові конфлікти, а військові арсенали тільки нарощуються", - додав він.

У деяких зонах конфлікту, наприклад, в Лівії, намічається повернення до мирного життя, вказав Франциск, а в деяких зіткнення тільки починаються, як в М'янмі. Глава католицької церкви закликав припинити війни в світі і помолився за їхнє мирне вирішення.

Також понтифік закликав людей не втрачати надії на швидке припинення пандемії і повернення до нормального життя.

"Надія для всіх молодих, хто змушений на довгий час відмовитися від відвідування навчальних закладів та спілкування з друзями. Нам всім потрібні реальні відносини з іншими людьми, а не віртуальні, особливо у віці, коли формується особистість", - зазначив він.

Доповнення

Католики у 2021 році відзначають Великдень 4 квітня (православні - 2 травня). Понтифік виступав в соборі Святого Петра у Ватикані. Через діючі обмежувальні заходи присутність віруючих на площі було неможливою, в пасхальній службі брали участь близько 200 осіб.