Папа Римский призвал на Пасху к прекращению гонки вооружений и примирению в Украине и Сирии

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Папа Римский Франциск призвал вернуть мир на Землю и прекратить конфликты, особенно подчеркнув столкновения в Украине, в Нагорном Карабахе и в Сирии. Понтифик отметил, что мир переживает бедствия из-за пандемии коронавируса, и война только умножает человеческие страдания. Франциск назвал "возмутительным" текущее состояние мира и взмолился о возвращении всех, кто стал заложниками войны, к своим родным и близким. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ватикана.