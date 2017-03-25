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Папа римський закликав до боротьби проти популізму в Європі

Папа римський закликав до боротьби проти популізму в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. “Квітами егоїзму” назвав посилення впливу правопопулістів в Європі папа римський Франциск, передає УНН з посиланням нa Deutsche Welle.

Він закликав владу країн Європейського Союзу активніше боротися з поширенням популістських рухів, представники яких, за словами понтифіка, не здатні усвідомити "вузькість своїх поглядів".

"Зміцнення солідарності між країнами ЄС є дієвим ліками проти поширення популізму", - сказав він.

Також Франциск заявив, що необхідно знову почати мислити по-європейськи, щоб захиститися від небезпеки сірої одноманітності або тріумфу партикуляризм", заявив Франциск і застеріг європейських політиків від використання емоцій співгромадян для підвищення власного рейтингу.
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"Згадати ідеали засновників ЄС"

Глава римсько-католицької церкви підкреслив, що Європейський Союз зможе подолати нинішню кризу, якщо повернеться до ідеалів засновників ЄС. "Дух європейської солідарності", на думку Франциска, не повинен обмежуватися економічними і фінансовими вимогами. Засновники Євросоюзу говорили про те, що Європа - це не звід правил, яких слід дотримуватися, і не довідник протоколів і процедур, нагадав папа. У центрі уваги, за його словами, повинен завжди знаходитися людина. Європа - це "спосіб зрозуміти людей, виходячи з їх трансцендентного невід'ємного гідності", сказав понтифік.

Аудієнція глав держав і урядів країн ЄС у Франциска відбулася напередодні 60-річчя Римського договору, підписаного 25 березня 1957 року урядами ФРН, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу і став основою для створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).

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