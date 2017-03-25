Папа римский призвал к борьбе против популизма в Европе

Он призвал власти стран Европейского Союза активнее бороться с распространением популистских движений, представители которых, по словам понтифика, не способны осознать "узость своих взглядов".

"Укрепление солидарности между странами ЕС является действенным лекарством против распространения популизма", - сказал он.

Также Франциск заявил, что необходимо снова начать мыслить по-европейски, чтобы защититься от опасности серого однообразия или триумфа партикуляризма", - заявил Франциск и предостерег европейских политиков от использования эмоций сограждан для повышения собственного рейтинга.





Глава римско-католической церкви подчеркнул, что Европейский Союз сможет преодолеть нынешний кризис, если вернется к идеалам основателей ЕС. "Дух европейской солидарности", по мнению Франциска, не должен ограничиваться экономическими и финансовыми требованиями. Учредители Евросоюза говорили о том, что Европа - это не свод правил, которых следует придерживаться, и не справочник протоколов и процедур, напомнил Папа. В центре внимания, по его словам, должен всегда находиться человек. Европа - это "способ понять людей, исходя из их трансцендентного неотъемлемого достоинства", сказал понтифик.

Аудиенция глав государств и правительств стран ЕС у Франциска состоялась накануне 60-летия Римского договора, подписанного 25 марта 1957 правительствами ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и стал основой для создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС).