Папа Римський відмовився коментувати звинувачення в приховуванні кардинала-педофіла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Папа Римський Франциск відмовився відповідати на звинувачення колишнього нунція (посла) Ватикану в США архієпископа Карло Марія Вігано в тому, що він не вжив заходів щодо кардинала Теодора Маккерріка, обвинуваченого в педофілії. Як повідомило агентство Reuters, відповідну заяву понтифік зробив у неділю під час бесіди із журналістами на борту літака, що летів із Риму в Дублін, передає УНН.
За даними агентства, Франциск заявив, що “не скаже ні слова” з приводу документа, в якому Карло Марія Вігано закликає його піти у відставку. Папа Римський порадив журналістам вивчити папери і самостійно вирішити, вірити у їх достовірність чи ні, зазначає Reuters.
Нагадаємо, 26 серпня колишній нунцій Ватикану в США архієпископ Карло Марія Вігано оприлюднив документи, які свідчать про те, що церковне керівництво з 2000 року було в курсі звинувачень у педофілії проти екс-архієпископа Вашингтона кардинала Теодора Маккерріка, а Папа Франциск був проінформований про цю справу після обрання на престол у 2013 році, проте не вжив жодних заходів. Видання La Verita опублікувало відповідний лист Вігано, в якому він звертається до понтифіка з закликом про відставку.
Кардинал Маккеррік підозрюється в тому, що розбестив малолітнього і вступав у сексуальні відносини із дорослими семінаристами, коли був простим священиком. У кінці липня він подав у відставку під тиском американських єпископів. Єпархія у США підтвердила, що факти насильства з боку кардинала дійсно були. Про це повідомили поліцію та Ватикан. У червні 2018 року Нью-Йоркська єпархія заявила, що вважає інформацію про те, що Маккаррик застосовував насильство до неповнолітнього, достовірною та обґрунтованою. Дані передали у поліцію та Ватикан.