Папа Римский отказался комментировать обвинения в укрывательстве кардинала-педофила

По данным агентства, понтифик заявил, что "не скажет ни слова" по поводу документа, в котором Карло Мария Вигано призывает его уйти в отставку. Папа Римский посоветовал журналистам изучить бумаги и самостоятельно решить, верить в их достоверность или нет, отмечает Reuters.

Напомним, 26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано обнародовал документы, свидетельствующие о том, что церковное руководство с 2000 года было в курсе обвинений в педофилии против экс-архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккеррика, а Папа Франциск был проинформирован об этом деле после избрания на престол в 2013 году, однако не принял никаких мер. Издание La Verita опубликовало соответствующее письмо Вигано, в котором он обращается к понтифику с призывом об отставке.

Кардинал Маккеррик подозревается в том, что развратил малолетнего и вступал в сексуальные отношения со взрослыми семинаристами, когда был простым священником. В конце июля он подал в отставку под давлением американских епископов. Епархия в США подтвердила, что факты насилия со стороны кардинала действительно были. Об этом сообщили полицию и Ватикан. В июне 2018 года Нью-Йоркская епархия заявила, что считает информацию о том, что Маккаррик применял насилие к несовершеннолетним, достоверной и обоснованной. Данные передали в полицию и Ватикан.