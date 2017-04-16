Папа Римський у Великдень побажав Україні "віднайти згоду"

“Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків”, — сказав Папа Римський.

Папа Римський побажав миру всьому Близькому Сходу, зокрема “полегшення і відради” населенню Сирії, а також згадав народи Південного Судану, Судану, Сомалі та Демократичної Республіки Конго, які страждають від затяжних конфліктів, загострених сильною посухою, що вражає деякі регіони Африки.

Окрім того, він побажав вирішення суперечок у Латинській Америці.

“Дорогі брати й сестри, цього року ми, як християни всіх конфесій, разом святкуємо Пасху. Таким чином, у кожній частині землі знову одноголосно підноситься найпрекрасніше звіщення: "Господь воістину воскрес, як і прорік!“. Нехай же Він, що переміг пітьму гріха й смерті, дарує мир нашим дням", — сказав Папа Франциск.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав український народ з Великоднем.