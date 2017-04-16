Папа Римский на Пасху пожелал Украине "найти согласие"

“Пусть Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, найти согласие и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий”, — сказал Папа Римский.

Папа Римский пожелал мира всему Ближнему Востоку, в частности “облегчения и отрады” населению Сирии, а также вспомнил народы Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической Республики Конго, страдающих от затяжных конфликтов, заостренных сильной засухой, которая поражает некоторые регионы Африки.

Кроме того, он пожелал разрешения споров в Латинской Америке.

“Дорогие братья и сестры, в этом году мы, как христиане всех конфессий, вместе празднуем Пасху. Таким образом, в каждой части земли снова единогласно возвышается прекрасное возвещения: "Господь воистину воскрес, как и предсказал!". Пусть же Он, победивший тьму греха и смерти, дарит мир нашим дням”, - сказал Папа Франциск.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой.