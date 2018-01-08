Папа римський Франциск дозволив жінкам годувати дітей грудьми у Сикстинській капелі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Папа римський Франциск закликав жінок не соромитися годувати дітей грудьми в Сикстинській капелі. Таку заяву понтифік зробив на церемонії хрещення, повідомляє УНН з посиланням на La Stampa.
Відзначається, що 7 січня папа Франциск провів церемонію хрещення 34 немовлят у Сикстинській капелі. Під час церемонії понтифік закликав батьків передавати віру через “мову любові, яка так подобається Ісусові”.
Також Франциск сказав жінкам, що вони можуть годувати грудьми дітей у капелі.
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“Церемонія трохи довга, я чую, хтось плаче, бо голодний. Це природно. Ви, матері, не вагайтеся і годуйте своїх немовлят без остраху. Так, як це робила Діва Марія, піклуючись про Ісуса”, — заявив понтифік під час церемонії, додавши: “Якщо вони починають плакати, якщо їм некомфортно або занадто жарко, або вони голодні, годуєте їх грудьми і не бійтеся, адже це теж мова кохання”.
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Слід зазначити, що у ряді країн жінки стикаються з громадським осудом при публічному годуванні груддю. Так, у соцмережі Facebook бували випадки блокування сторінок жінок, які публікували фото з годуванням дитини, хоча адміністрація інтернет-платформи заявила, що заборонено викладати зображення грудей повністю, а не в процесі годування.