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Папа римский Франциск разрешил женщинам кормить детей грудью в Сикстинской капелле

Киев • УНН

 • 11958 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Папа римский Франциск призвал женщин не стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле. Такое заявление понтифик сделал на церемонии крещения, сообщает УНН со ссылкой на La Stampa.

Папа римский Франциск разрешил женщинам кормить детей грудью в Сикстинской капелле

7 января папа Франциск провел церемонию крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле. Во время церемонии понтифик призвал родителей передавать веру через “язык любви, так нравится Иисусу”.

Также Франциск сказал женщинам, что они могут кормить грудью детей в капелле.

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“Церемония немного длинная, я слышу, кто-то плачет, потому что голоден. Это естественно. Вы, матери, Не сомневайтесь и кормите своих младенцев без боязни. Так, как это делала Дева Мария, заботясь об Иисусе”, — заявил понтифик во время церемонии, добавив: “Если они начинают плакать, если им некомфортно или слишком жарко, или они голодные, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви”.

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Следует отметить, что в ряде стран женщины сталкиваются с общественным осуждением при публичном кормлении грудью. Так, в соцсети Facebook бывали случаи блокировки страниц женщин, которые публиковали фото с кормлением ребенка, хотя администрация интернет-платформы заявила, что запрещено выкладывать изображения груди полностью, а не в процессе кормления.

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