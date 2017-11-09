Папа Франциск розповів, що зберігає українську ікону Богородиці

Як зазначається, Папа Франциск розповів, що цю українську ікону Пресвятої Богородиці йому подарував Блаженніший Святослав, коли був у Аргентині. Після обрання Наступником святого Петра, він сказав привезти її з Буенос-Айреса та постійно перед нею молиться.

Святіший Отець також пригадав свій досвід спілкування ще в дитинстві з українським салезіянином о. Степаном Чмілем, завдяки якому пізнав іншу літургійну традицію та довідався про страждання і переслідування.

Нагадаємо, Папа Римський побажав миру Україні.