Папа Франциск розповів, що зберігає українську ікону Богородиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Папа Римський Франциск розповів, що зберігає українську ікону Пресвятої Богородиці. Про це він сказав під час зустрічі з спільнотою Папської Української Колегії святого Йосафата, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану.
Як зазначається, Папа Франциск розповів, що цю українську ікону Пресвятої Богородиці йому подарував Блаженніший Святослав, коли був у Аргентині. Після обрання Наступником святого Петра, він сказав привезти її з Буенос-Айреса та постійно перед нею молиться.
Святіший Отець також пригадав свій досвід спілкування ще в дитинстві з українським салезіянином о. Степаном Чмілем, завдяки якому пізнав іншу літургійну традицію та довідався про страждання і переслідування.
Нагадаємо, Папа Римський побажав миру Україні.