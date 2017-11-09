Папа Франциск рассказал, что хранит украинский икону Богородицы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Папа Римский Франциск рассказал, что хранит украинский икону Пресвятой Богородицы. Об этом он сказал во время встречи с сообществом Папской Украинской Коллегии святого Иосафата, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.
Как отмечается, Папа Франциск рассказал, что эту украинскую икону Пресвятой Богородицы ему подарил Блаженнейший Святослав, когда был в Аргентине. После избрания Преемником святого Петра, он сказал привезти ее из Буэнос-Айреса и постоянно перед ней молиться.
Святейший Отец также вспомнил свой опыт общения еще в детстве с украинским салезиянином о. Степаном Чмилем, благодаря которому познал другую литургическую традицию и узнал о страданиях и преследованиях.
Напомним, Папа Римский пожелал мира Украине.