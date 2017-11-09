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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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13:46 • 51742 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56131 просмотра

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Папа Франциск рассказал, что хранит украинский икону Богородицы

Папа Франциск рассказал, что хранит украинский икону Богородицы

Киев  •  УНН

 • 13001 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Папа Римский Франциск рассказал, что хранит украинский икону Пресвятой Богородицы. Об этом он сказал во время встречи с сообществом Папской Украинской Коллегии святого Иосафата, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

Как отмечается, Папа Франциск рассказал, что эту украинскую икону Пресвятой Богородицы ему подарил Блаженнейший Святослав, когда был в Аргентине. После избрания Преемником святого Петра, он сказал привезти ее из Буэнос-Айреса и постоянно перед ней молиться.

Святейший Отец также вспомнил свой опыт общения еще в детстве с украинским салезиянином о. Степаном Чмилем, благодаря которому познал другую литургическую традицию и узнал о страданиях и преследованиях.

Напомним, Папа Римский пожелал мира Украине.

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