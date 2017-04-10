Папа Франциск не скасовуватиме візит до Єгипту після терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Папа Римський Франциск не збирається скасовувати запланований на кінець цього місяця візит до Єгипту після терактів у церквах в Александрії і Танті. Заступник державного секретаря Святого престолу із загальних справ архієпископ Анджело Беччу в інтерв'ю газеті Corriere della Sera заявив, що те, що сталося, не може завадити миротворчій місії Папи, передає УНН.
Зі слів А.Беччу, про події в Єгипті у Ватикані взнали на площі Святого Петра під час меси у Вербну неділю.
На запитання, чи вплине це на плани Папи Франциска, А.Беччу заявив: "Немає ніяких сумнівів в тому, що Святіший Отець стримає обіцянку поїхати. Те, що сталося, викликає занепокоєння і великі страждання, але не може завадити проведенню миротворчої місії Папи".
"У Єгипті нас запевнили, що все йде на краще, відправляємося зі спокійним серцем", - додав він.
Додамо, візит Папи Франциска до Єгипту заплановано наприкінці квітня.
Нагадаємо, наприкінці 2015 року Папа Римський провів турне країнами Африки.