Папа Франциск не будет отменять визит в Египет после терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Папа Римский Франциск не собирается отменять запланированный на конец этого месяца визит в Египет после терактов в церквях в Александрии и Танте. Заместитель государственного секретаря Святого престола по общим делам архиепископ Анджело Беччу в интервью газете Corriere della Sera заявил, что то, что произошло, не может помешать миротворческой миссии Папы, передает УНН.
По словам А.Беччу, о событиях в Египте в Ватикане узнали на площади Святого Петра во время мессы в Вербное воскресенье.
На вопрос, повлияет ли это на планы Папы Франциска, А.Беччу заявил: "Нет никаких сомнений в том, что Святейший Отец сдержит обещание поехать. То, что произошло, вызывает беспокойство и большие страдания, но не может помешать проведению миротворческой миссии Папы".
"В Египте нас заверили, что все идет к лучшему, отправляемся со спокойным сердцем", - добавил он.
Добавим, визит Папы Франциска в Египет запланирован в конце апреля.
Напомним, в конце 2015 года Папа Римский провел турне по странам Африки.