Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ продовжує зростати - захворіли 147 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії зросла до 147, повідомляється в прес-релізі оперативного штабу, що надійшов до редакції ряду ЗМІ, зокрема видання Meduza, пише УНН з посиланням також на профільні Telegram-канали.
У Росії за добу було зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусів. З них 31 — у Москві. Ще один випадок в Томській області, один — в Новосибірській. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом тепер становить 147.
Повідомляється, що всі інфіковані громадяни в останні два тижні відвідували країни з неблагополучною епідеміологічною обстановкою. Зараз вони знаходяться в інфекційних боксах.
Значна кількість хворих прилетіли з європейських країн. Троє пацієнтів повернулися в Москву тими ж рейсами, що і раніше хворі. Проби у них були взяті при відпрацюванні контактів цих пацієнтів.
25 пацієнтів проходять лікування в лікарняному комплексі в Комунарці. Ще четверо госпіталізовані в ІКЛ № 2, серед них — одна дитина. Ще одна дитина знаходиться в лікарні ім. Башляевої.
Зазначимо, що на околиці Москви споруджують спеціалізовану лікарню для розміщення інфікованих COVID-19.