Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 087 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Ще 28 пацієнтів, які заразилися коронавірусною інфекцією, померли в Москві за добу. Про це повідомили в четвер в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, інформує УНН.
“У Москві померли 28 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.
Всього за час пандемії в столиці РФ померло 4 087 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. На 9 липня в Москві зафіксовано майже 227,4 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у столиці вилікувалися понад 162 тис. пацієнтів.
Додамо, що в Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстрований 707 301 випадок зараження, одужали 481 316 осіб. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.