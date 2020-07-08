Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 059 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Загальна кількість померлих в Москві пацієнтів з коронавірусом зросла за добу на 32 і досягла 4 059. Про це повідомили в середу в московському оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації щодо коронавірусу, пише УНН.
“У Москві померли 32 пацієнти, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.
У штабі зазначили, що при появі симптомів ГРВІ краще відразу звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу, зареєстровано 700 792 випадки зараження, одужали 472 511 осіб. Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.