Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 059 человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 32 и достигло 4 059. Об этом сообщили в среду в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, пишет УНН.

“В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек. Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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