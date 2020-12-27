Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - перевищила 3 млн 50 тисяч осіб

Днем раніше стало відомо про 29 258 виявлених за добу випадках. У відносному вираженні приріст, згідно з даними штабу, три доби не перевищує 1%.

Зокрема, нові 6 620 випадків зараження коронавірусом зафіксовані в Москві за добу, всього в столиці РФ за весь час виявили 786 204 інфікованих. Днем раніше в Москві було зареєстровано 7 480 хворих. У відносному вираженні кількість інфікованих в столиці збільшилася на 0,8%. Вилікувалися за добу в місті 5 063 людини, померли 73. З початку пандемії в Москві одужали в цілому 604 604 пацієнта (76,9% всіх тих, що заразилися), зареєстровано 10 913 смертей (1,39% пацієнтів). Зараз в російській столиці продовжують лікування 170 687 осіб, випливає з даних штабу.

У Санкт-Петербурзі за добу зафіксували 3 761 випадок зараження, в Підмосков’ї — 1 609, у Нижегородській області — 499, в Свердловській — 409, в Псковській — 398. Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася в країні до 544 641, випливає з повідомлень штабу.

Кількість одужалих росіян, у яких раніше діагностували коронавірус, за добу зросла на 24 390, до 2 450 829. За даними штабу, вже одужали 80,3% всіх інфікованих у країні. Зокрема, в Санкт-Петербурзі за добу було виписано 3 128 осіб, в Підмосков’ї — 1 349, у Карелії — 517, в Нижегородській області — 420, у Свердловській — 411.

Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 552 проти 567 днем раніше, до 54 778. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) зросла до максимального з початку пандемії рівня 1,8%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу в Санкт-Петербурзі зареєстрували 74 летальні випадки, в Ростовській області — 22, в Московській — 21, в Красноярському краї — 18, у Воронезькій і Свердловській областях — по 17.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.