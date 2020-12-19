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Пандемія: за добу у світі COVID-19 інфікувалися понад 700 тисяч осіб- ВООЗ

Київ • УНН

 • 14988 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі перевищила 74,2 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 700 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 13 тис., перевищивши 1, 66 млн, передає УНН.

Пандемія: за добу у світі COVID-19 інфікувалися понад 700 тисяч осіб- ВООЗ

Станом на 23:20 за київським часом 19 грудня в ВООЗ надійшли відомості про 74 299 042 інфікованих і 1 669 982 померлих. Кількість інфікованих зросла на 700 846, померлих — на 13 289.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Більше половини всіх випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулі 24 години, припадають на Північну і Південну Америку (352 665), на другому місці — регіон Європи (265 890), на третьому — Південно-Східна Азія (35 166) .

Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано у США — 16 912 564. Далі йдуть Індія (10 004 599), Бразилія (7 110 434), Росія (2 819 429), Франція (2 401 113), Велика Британія (1 977 171), Італія (1 921 778), Іспанія (1 797 236), Аргентина (1 524 372), Німеччина (1 471 238), Колумбія (1 468 795) і Мексика (1 289 298).

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Україні 956 123 випадки захворювання, 16 469 осіб загинули.

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