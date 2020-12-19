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Пандемия: за сутки в мире COVID-19 заразились более 700 тысяч человек - ВОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 74,2 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 700 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13 тыс., превысив 1,66 млн, передает УНН.

Пандемия: за сутки в мире COVID-19 заразились более 700 тысяч человек - ВОЗ

По состоянию на 23:20 по киевскому времени 19 декабря в ВОЗ поступили сведения о 74 299 042 инфицированных и 1 669 982 умерших. Число заразившихся возросло на 700 846, умерших — на 13 289.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (352 665), на втором месте — регион Европы (265 890), на третьем — Юго-Восточная Азия (35 166).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 16 912 564. Далее следуют Индия (10 004 599), Бразилия (7 110 434), Россия (2 819 429), Франция (2 401 113), Великобритания (1 977 171), Италия (1 921 778), Испания (1 797 236), Аргентина (1 524 372), Германия (1 471 238), Колумбия (1 468 795) и Мексика (1 289 298).

Согласно статистике ВОЗ — в Украине 956 123 случая заболевания, 16 469 человек погибли.

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