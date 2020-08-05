Пандемія: відсьогодні Азербайджан скасовує СМС-перепустки на вулицю та відкриває пляжі

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Система електронних дозволів для виходу з дому, введена з 21 червня в рамках жорсткого карантинного режиму в 13 великих містах і районах Азербайджану, скасовується з середи. Уряд республіки прийняв таке рішення з урахуванням зменшення останнім часом кількості заражень коронавірусом у країні, пише УНН.

Жителі міст Баку, Джалілабад, Гянджа, Масалли, Мингечаур, Сумгаїт, Євлах, Апшеронського, Бардінського, Геранбойського, Гейгельского, Хачмазського і Сальянського районів, що входять в так звану “помаранчеву зону небезпеки”, де фіксується найбільше число заражень, відтепер можуть залишати домівки на будь-який час, не відправляючи СМС-звернень на спеціальний номер електронного уряду. До сьогоднішнього дня такий дозвіл давався лише раз на добу на три години.

Ще одним послабленням стане відкриття з середи пляжів в Баку і Сумгаїті. При цьому запускається спеціальний портал і мобільний додаток, за допомогою яких можна буде отримати інформацію про завантаженість пляжів і заздалегідь вибрати місце для відпочинку на узбережжі Каспійського моря. Це зроблено для того, щоб не допустити скупченості людей. Для відвідувачів розроблені санітарно-гігієнічні правила перебування на пляжі, що передбачають в тому числі дотримання соціальної дистанції.

Ці послаблення вводяться на фоні продовження до 31 серпня в зазначених 13 населених пунктах жорсткого карантинного режиму. Раніше його дію було встановлено до 5 серпня. Влада прийняла таке рішення минулого понеділка, з огляду на все ще високу динаміку інфікування і остерігаючись нової хвилі заражень. Як пояснив на прес-конференції помічник президента Хікмет Гаджієв, “практика показала, що одномоментні послаблення можуть привести до повторного сплеску епідемії”. Азербайджан вже зіткнувся з подібною ситуацією після зняття карантинних обмежень в травні. Тоді навіть поетапні послаблення привели до того, що до середині червня показник інфікування перевищив 500 випадків в день і тримався на цьому рівні більше трьох тижнів.

У містах і районах, що входять в зону жорсткого карантинного режиму, у вихідні дні не працюватимуть всі види громадського транспорту, до кінця місяця не відновить діяльності бакінський метрополітен. Залишаться закритими великі торгові центри, за винятком діючих при них продуктових магазинів і аптек, ресторани і кафе, музеї і виставкові зали. Зберігається заборона на проведення масових заходів, в тому числі спортивних змагань та гри на відкритому повітрі.

На решті території країни, де діє особливий карантинний режим, також заборонено проведення масових заходів, включаючи весілля і поминки, забороняється збиратися групами більше п’яти осіб.

Як вважають в уряді, саме завдяки жорстким заходам в країні останнім часом вдалося стабілізувати санітарно-епідеміологічну ситуацію. З 16 липня спостерігається поступове зниження випадків інфікування. З 19 липня добове число заражень опустилося нижче 400, а з 1 серпня — 300. При цьому протягом останніх майже трьох тижнів число видужали за добу стабільно перевищує кількість нових заражених, в окремі дні більш ніж удвічі.

За даними Міністерства охорони здоров’я Азербайджану, всього в країні виявлено 32 910 випадків інфікування коронавірусом (0,3% від загального числа населення), 28 348 осіб одужали, 473 померли.

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