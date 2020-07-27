Пандемія: вчені назвали хворобу, яка у 12 разів підвищує ризик смерті від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Пацієнти, які перехворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, у яких є цукровий діабет, потребують госпіталізації в шість разів частіше, так як у них захворювання протікає важче в порівнянні з пацієнтами без діабету, і вони в 12 разів частіше помирають від коронавірусу. До такого висновку прийшли фахівці Каліфорнійського університету. Їх дослідження опубліковано в журналі MedicalXpress, зазначає УНН.
Як встановили експерти, діабет посідає друге місце серед чинників, що призводять до важкого перебігу COVID-19. На першому місці знаходяться серцево-судинні захворювання.
За словами професора університету Пракаша Дідвані, у пацієнтів з діабетом знижується імунна захисна функція організму. Він рекомендував діабетикам регулярно перевіряти рівень цукру в крові і перебувати в контакті з лікарями. Крім іншого, таким пацієнтам слід вести більш активний спосіб життя і добре спати.
У свою чергу, доктор Джошуа Джозеф з відділу ендокринології, діабету і метаболізму Медичного центру Векснера Університету штату Огайо в Колумбусі рекомендував хворим з підвищеним рівнем цукру в крові знаходитися в постійному контакті з лікарями та соціальними працівниками.
Джозеф визнав за необхідне, щоб лікарі контролювали можливе виникнення гіпоглікемії, що не менш небезпечна, ніж підвищення глюкози в крові.
Як зазначив фахівець, в даному питанні також може допомогти використання телемедицини (використання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій для обміну медичною інформацією). За словами Джозефа, таким способом пацієнти зможуть передавати дані про рівень цукру та інших показників, на основі яких лікарі зможуть приймати рішення про необхідність приміщення хворого в стаціонар, попередньо ізолювавши його від пацієнтів, заражених коронавірусом.
Раніше китайські вчені в ході дослідження прийшли до висновку, що наявність високого рівня цукру в крові подвоює ризик смерті від важких форм коронавірусної інфекції COVID-19.