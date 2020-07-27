Пандемія: вчені назвали хворобу, яка у 12 разів підвищує ризик смерті від COVID-19

КИЇВ. 27 липня. УНН. Пацієнти, які перехворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, у яких є цукровий діабет, потребують госпіталізації в шість разів частіше, так як у них захворювання протікає важче в порівнянні з пацієнтами без діабету, і вони в 12 разів частіше помирають від коронавірусу. До такого висновку прийшли фахівці Каліфорнійського університету. Їх дослідження опубліковано в журналі MedicalXpress, зазначає УНН.