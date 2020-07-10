Пандемія: в Росії вже понад 11 тисяч жертв, за добу захворіло 6635 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. За добу в Росії підтвердили 6 635 нових випадків захворювання COVID-19, всього з початку пандемії від коронавируса померли 11 017 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ Росії "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу в Росії виявлено 6 635 хворих на коронавирусну інфекцією в 85 регіонах, з них 1 673 випадків (25,2%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 713 936 хворих в 85 регіонах", - йдеться в повідомленні.
Також за добу зафіксовано 174 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померли 11 017 людей.
За останню добу в Росії видужали 7 752 людини. Всього в країні кількість пацієнтів, що видужали, збільшилася до 489 068 людей.
Нагадаємо, що ВООЗ знову зафіксувала понад 200 тисяч випадків інфікування COVID-19 в світі за добу.