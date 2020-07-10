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Пандемия: в России уже более 11 тысяч жертв, за сутки заболело 6635 человек

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КИЕВ. 10 июля. УНН. За сутки в России подтвердили 6635 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии от коронавируса умерли 11 017 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава России "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России обнаружено 6635 больных коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1673 случаев (25,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом обнаружено 713 936 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 11 017 человек.

За последние сутки в России выздоровели 7752 человека. Всего в стране количество выздоровевших пациентов увеличилось до 489 068 человек.

Напомним, что ВОЗ вновь зафиксировала более 200 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в мире в сутки.

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