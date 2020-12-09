Пандемія: в Італії знайшли випадок COVID-19, який виник ще наприкінці листопада 2019 року - дослідження

У хлопчика з’явилися перші симптоми — кашель і нежить — 21 листопада 2019 року. В кінці того ж місяця його привезли у відділення швидкої допомоги, а ще через декілька днів у дитини з’явилися шкірні висипання, які лікарі пов’язали з кором, з приводу чого було проведено тестування. Тоді в Італії ніхто не міг запідозрити захворювання (COVID-19), яке викликається новим коронавірусом, про спалах якого в Ухані влада Китаю офіційно повідомила 31 грудня 2019 року. Маленькому пацієнтові залишили діагноз кір. Зразок тесту дослідники пізніше проаналізували повторно, в результаті чого виявили коронавірус, вказує агентство.

Як пояснили автори дослідження, вони вирішили ще раз проаналізувати випадки захворювання на кір і краснуху в період з вересня 2019 року по лютий 2020-го. Є припущення, що у дітей вірус може викликати синдром Кавасакі, який виражається в ураженні середніх і дрібних артерій, що проявляється в почервонінні шкірних покриттів. До сих пір було зареєстровано декілька випадків цього захворювання у дітей молодшого віку, включаючи новонароджених, які перенесли COVID-19. Медики в ряді північних міст Італії під час першої хвилі пандемії говорили про збільшення кількості цих випадків, пов’язуючи це з поширенням коронавірусу. Однак цей синдром настільки рідкісний, що мова в будь-якому випадку йшла про декілька десятків випадків, які потребували більш детального вивчення.

Припущення, що коронавірус був присутній в Італії вже в кінці минулого року, задовго до початку локального спалаху, виникає не вперше. Раніше повідомлялося про виявлення антитіл до коронавірусу в пробах, взятих ще у вересні минулого року в учасників дослідження, пов’язаного з вивченням онкологічних захворювань. Крім того, коронавірус був в стічних водах Мілану в середині грудня 2019 року, як показав подальший аналіз проб, узятих в той період.

Офіційною датою початку епідемії COVID-19 в Італії вважається 21 лютого 2020 року, коли був поставлений діагноз так званого першого пацієнта з Кодоньо. Тоді ж була зареєстрована перша смерть людини з коронавірусом. Епіцентром спалаху стала північна область Ломбардія, найбільш постраждала в першу хвилю заражень. З початку епідемії, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я країни, в Італії кількість інфікованих досягла 1 770 149 осіб, з яких 61 739 померли від наслідків коронавірусної інфекції.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії 1 742 557 інфікованих, 60 606 з яких загинули.