Пандемія: в Іспанії вже понад 230 тисяч інфікованих COVID-19, 27 459 людей - померли

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 230 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 549 нових випадків інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 27 459 людей (в тому числі за добу — 138, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 144 783 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (66 тисяч осіб) і Каталонії (55,4 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (116 випадків) і Мелілья (119 випадків).

Також, МОЗ Іспанії ввело двотижневий карантин для усіх осіб, які прибули з-за кордону, пише El Pais. Виходити можна тільки у певних випадках, таких як придбання їжі, ліків або випадки форс-мажорних ситуацій. Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов’язковим. Рішення набрало чинності сьогодні і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан.

За загальною кількістю випадків країна посідає треє місце в світі після США та Росії. Але останнім часом число смертей і нових випадків зараження знижувалося, тому з 2 травня жителям знову дозволили виходити з дому на прогулянки і займатися спортом на відкритому повітрі. Поки гуляти і займатися спортом можна тільки в певні години, поступове пом’якшення обмежень триває.

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. “Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 15 травня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 15 de mayo:



Confirmados por PCR: 230.183

Fallecidos: 27.459

Curados: 144.783



Información por CC.AA.:https://t.co/WOpMfJm7wq



Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Vu20XX9dcg

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії, 15 травня 2020 року: