Пандемія: в Аргентині зафіксували антирекорд інфікувань COVID-19

Кількість підтверджених за добу смертей через наслідки, викликаних зараженням коронавірусом, також стала найвищою з початку пандемії — 383. З їх урахуванням загальна кількість смертей досягла 7 366. Раніше в країні не реєстрували понад 283 смертей пацієнтів з коронавірусом за добу.

До теперішнього моменту одужали 256 789 інфікованих.

3 березня влада Аргентини підтвердила перший в країні випадок інфікування коронавірусом. З 20 березня в республіці був введений карантин. 4 червня було оголошено про заміну режиму обов’язкового соціальної ізоляції на менш суворі обмеження в більшості регіонів. У столиці та її передмістях карантин з рядом послаблень продовжений як мінімум до 30 серпня.

Згідно з даними ВООЗ — в Аргентині 336 802 випадки захворювання, 6 947 з яких летальні.