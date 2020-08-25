Пандемія: в Аргентині зафіксували антирекорд інфікувань COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Аргентинські медики за добу виявили 8 731 випадок інфікування коронавірусом, що є найвищим показником приросту з початку пандемії. Як повідомило в понеділок міністерство охорони здоров’я республіки, загальна кількість інфікованих досягла 350 867. Попередній антирекорд за кількістю інфікувань — 8 225 — був встановлений 20 серпня, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал Todo Noticias.
Кількість підтверджених за добу смертей через наслідки, викликаних зараженням коронавірусом, також стала найвищою з початку пандемії — 383. З їх урахуванням загальна кількість смертей досягла 7 366. Раніше в країні не реєстрували понад 283 смертей пацієнтів з коронавірусом за добу.
До теперішнього моменту одужали 256 789 інфікованих.
3 березня влада Аргентини підтвердила перший в країні випадок інфікування коронавірусом. З 20 березня в республіці був введений карантин. 4 червня було оголошено про заміну режиму обов’язкового соціальної ізоляції на менш суворі обмеження в більшості регіонів. У столиці та її передмістях карантин з рядом послаблень продовжений як мінімум до 30 серпня.
Згідно з даними ВООЗ — в Аргентині 336 802 випадки захворювання, 6 947 з яких летальні.